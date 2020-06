A koronavírus miatt gyakorlatilag hatósági javaslat lett New Yorkban a glory hole

Bár az Egyesült Államokban is elkezdett lassulni a koronavírus, de a járvány miatt még így is komoly, olykor nehezen betartható szabályokat kell betartani az amerikaiaknak. Hatványozottan igaz ez például New York-ra, ami a koronavírus által legdurvábban fertőzött területek közé tartozott.

A Twitteren a hatóságok ezért közzé tettek egy dokumentumot, ami felhívja a figyelmet a felelősségteljes szex fontosságára.

Arra kérnek mindenkit, hogy lehetőleg mindenki háztartáson belül oldja meg a szexuális életét, de ha erre valamilyen oknál fogva nincs lehetősége, akkor legyen óvatos és próbáljon meg minél kevesebb partnerrel érintkezni.

You should limit close contact — including sex — with anyone outside your household. If you do have sex with others outside of your household, have as few partners as possible and ask about #COVID19 before you hook up! Learn more in our updated guidance: https://t.co/fjjkfGxPVa pic.twitter.com/M6ToHfnP28

