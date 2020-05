Madonna megemlékezése George Floydról nem sült el túl jól

George Floyd előtt tiszteleg a világ, aki a minap egy rendőri túlkapás áldozata lett. Az afroamerikai férfi haláláról többek közt Madonna is megemlékezett, bár a követői szerint nem túl jól.

A videóban, amit poszolt, nevelt fia, David táncol Michael Jackson They Don’t Care About Us című számára. A kommentelők közül valaki azt írta, hogy senki sem kérte, hogy Madonna felszólaljon az ügyben, más pedig azt hangsúlyozta ki, hogy ez a felvétel rosszabb, mint Kendall Jenner 2017-ben forgatott Pepsi reklámja. Ugye, amelyik egy tüntetésen játszódott.

— írja.

Brutal murder travels around the world my son David Dances to honor and pay tribute to George and His Family and all Acts of Racism and Discrimination that happen on a daily basis in America. #davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson pic.twitter.com/wLa6YKrYF1

— Madonna (@Madonna) May 28, 2020