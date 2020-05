Cindy Crawford lánya persze ebben is magára szegezi a figyelmet.

Megjött Rainsford, azaz Rainey Qualley színész-énekesnő (aki modellkedik is) új zenéje, amihez Cara Delevingne rendezte a videóklipet. A Crying In The Mirror című számhoz tartozó klipnek pedig Kaia Gerber, Cindy Crawford lánya lett a főszereplője. Jó nagy médiafelhajtást kapott a cucc a rendező-főszereplő páros miatt, akit pedig Rainsford munkássága jobban érdekel, ITT talál vele egy interjút.

Gerber pedig jó sokat sír a videóban. Vagyis úgy tesz.

