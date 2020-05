A bunyózó sztárok az egyik legjobb dolog, amit a koronavírusnak köszönhetünk

Most három játékot szerezhet be egyszerre ingyen

A koronavírus-járvány elég komoly csapást mért a filmiparra (is), hiszen leálltak a forgatások, bezártak a mozik, sorra csúsznak a hollywoodi blockbusterek premierje, a filmgyártás szereplői pedig otthon csücsülnek munka nélkül. Ebben a helyzetben kezdett el terjedni a kaszkadőrök által indított Boss Fight Challenge, aminek keretében emberek úgy csinálnak, mintha bunyóznának: otthon mindenki felveszi egy mobillal a saját jelenetét, amit aztán pörgős zenére összevágnak. Először mindenki bekap egy ütést, rúgást, csapást, aztán maga is elvégez egy támadást, ebből kerekedik hatalmas bunyó, amit a legtöbb esetben elég szórkoztató nézni, hiszen a részvevők elég kreatívan oldják meg a feladatot.

Ebbe a mókába szállt most be Quentin Tarantino egyik nagy kedvence, Zoë Bell (Halálbiztos, Django elszabadul, Volt egyszer egy Hollywood), aki több tucat kollégáját és ismert színésznőket verbuvált össze, hogy közösen alkossanak egy epikus, öt percnél is hosszabb pofozkodást. A videóban igazi A-listás sztárok bukkannak fel, többek között Scarlett Johansson, Florance Pugh, Cameron Diaz, Margot Robbie, és még a tizenegy éves Julia Butters is, aki legutóbb a Volt egyszer egy Hollywoodban tűnt fel.