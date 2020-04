Ezt a különleges képességét persze ismertük.

Keira Knightley jó két évvel ezelőtt már prezentálta egy talkshow-ban, hogy van egy bizarr különleges képessége: tud a fogával zenélni, akkor a Raindrops Keep Fallin’ On My Head című számot adta elő.

Most a Beatles slágerére, a Yesterdayre ugrott rá, és pöckölgette el a fogsorán:

