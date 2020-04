A Love Island Niáját megverték kutyasétáltatás közben

A reality egykori szereplője a közösségi oldalán mesélte el, hogy egy fiatal férfi megtámadta őt hajnalban, amikor a kutyáját levitte sétálni.

Tegnap éjjel szokásos mini “sétára” vittem Cleot. Azért írom így, mert ilyenkor csak lemegyünk a ház mellé és annyi. Most picit tovább mentünk. Sajnos sokszor tapasztalom, hogy a férfiak egy kutyás nőnél szeretik inzultálni a kutyust (füttyögnek, cuppognak neki) amire pl. egy ilyen kis kölyök, mint Cleo azonnal szaladna oda. Én ilyenkor nem az adott személyre szólok, hanem Cleot próbálom fegyelmezni, hogy ezzel is tanítsam őt, hogy ezeket figyelmen kívül hagyja. Ez sokszor nem tetszik a másik félnek.

Ez történt éjjel is, csak picit tovább gördült a történet. A srác (nem ismerem, sosem láttam) Cleot inzultálta, mire én a szokásos módon cselekedtem. Ez annyira nem tetszett neki, hogy trágár szavakkal illetve engem és Cleot tovább folytatta. Nagy pofám van, oda szóltam hogy a k*rva anyádnak szólogassál (vagy valami hasonlót). Innentől kicsit homály, mi hogyan történt, elém került a srác és dulakodás lett a vége. Aztán (nem emlékszem hogyan) ott hagyott, szerencsére! Nyugi, azért kapott ő is a pofájára. A kellő intézkedéseket megtettem