A 75 éves ugandai elnök durván tolja a fekvőtámaszokat, mutatva, hogy mit kell csinálni a karantén alatt

Ugandában kijárási tilalmat léptettek életbe, hogy megakadályozzák a koronavírus terjedését az afrikai országban, és az ország elnöke arra kérte az embereket, hogy ne verődjenek össze a szabad levegőn, hogy sporttal tartsák meg kondijukat. A 75 éves Yoweri Museven meg is mutatta, hogy nem szükséges kimenni a lakásból a mozgáshoz.

Az államfő a Twitter-oldalán szerdán írta, hogy látott egy videót arról, hogy milyen sokan sétálnak és futnak, közölve, hogy „ezt abba kell hagyni”. Mint mondta, ha valaki tornázni akar, azt megteheti a négy fal között is. Be is bizonyította.

Egy később posztolt videón látni, ahogy a 75 éves elnök mezítláb fut az irodájában, majd pedig lenyom 30 fekvőtámaszt, miközben munkatársai számolják, hogy mennyit csinált meg.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 9, 2020