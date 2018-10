Kim Kardashian találkozott Uganda elnökével, aki megkérdezte tőle, mit dolgozik

Nem csak Harry herceg és Meghan hercegné turnéznak, de az amerikai királyi pár, Kim Kardashian és Kanye West is. Utóbbiak Afrikába utaztak, azon belül is Ugandába, ahol találkoztak az elnökkel, Yoweri Musevenivel. Az elnöknek pedig valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy mégis mi a munkája Kim Kardashiannak – ezzel valószínűleg nincs egyedül – ezért inkább megkérdezte őt, hogy mit dolgozik.

I welcome American entertainment stars Kanye West and @KimKardashian to Uganda. I held fruitful discussions with the duo on how to promote Uganda’s tourism and the arts. I thank Kanye for the gift of white sneakers. Enjoy your time in Uganda. It is the true Pearl of Africa. pic.twitter.com/BO0iD0sFCP

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 15, 2018