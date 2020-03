Steiner: Ne csapjuk le a laptop tetejét, és mondjuk azt, megérett a világ a pusztulásra

Egy hosszú írásban elmélkedett a jelenlegi idegtépő helyzetről.

Steiner Kristóf a LifeTV weboldalán közölt egy hosszú bejegyzést az emberi rosszindulatról Ragályos a rosszindulat? – Ne veszítsük el egymást az indulatok útvesztőjében! címmel. Ebben úgy fogalmazott, a jelenlegi helyzet a koronavírus-járvány közepén épp olyan, „mintha valaki nyomott volna egy nagy reset gombot az emberiségen, úgy kollektívan”.

Továbbá úgy fogalmazott:

Fájdalmas volt látni a bejegyzéseket, amikor még abban a szakaszban voltunk, mikor a járvány terjedésének teljes tagadása volt jelen, és a mindenki, aki ki merészel lépni az utcára, gyilkos narratívák versenyt futottak a lájkokért. Szívszorító volt nézni, hogyan osztják meg több százan, több ezren a koronavírust megöli az instant kávé és ecet keveréke típusú cikkeket teljes meggyőződéssel, vagy hibáztatják az illuminátusokat, a szabadkőműveseket, a melegeket vagy a vallástalanokat, és bár az utóbbi időben látványosan alábbhagyott mindez – részben annak is köszönhetően, hogy a Facebook és Instagram tudatosan felvette a kesztyűt a rémhírekkel és álmegoldásokkal szemben -, azért máig akadnak, akik arra használják az emberiség modern kori történelmének egyik legnagyobb természeti és gazdasági katasztrófáját, hogy embert ember ellen hangoljanak

– írta Steiner. Arra is kitért, nem szabad most vitázni, türelmesnek kell maradni azokkal is, akik szándékosan keresik a konfliktus lehetőségét.

Most azonban, még inkább mint bármikor máskor, mindannyiunk küldetése, hogy a rosszindulatból jelesre vizsgázó embereket ne azonosítsuk az emberiség összességével. Most különösen fontos feladatunk, hogy ne csapjuk le a laptop tetejét, és mondjuk azt, megérett a világ a pusztulásra, és nemcsak azért, mert a szavainknak teremtő erejük van, hanem azért is, mert ha mind elhagyjuk a békés harc mezejét, hátrahagyjuk azt azoknak, akik pontosan erre várnak. Ez az a pillanat, amikor a türelmes és proaktív beszélgetések lehetnek a legerősebb fegyvereink, olyan szófordulatokkal, mint nem értek egyet mindenben, de érdekel a véleményed – így mindannyian tanulunk kicsit egymástól, ha másról nem, a világról. Illetve mondhatjuk azt is: nem kell mindenben egyetértenünk ahhoz, hogy szeressük, vagy legalább is elfogadjuk egymást. Ha pedig valóban bebizonyosodik, hogy egy csevej során kizárólag fekete lyukba dobunk energiát, tudnunk kell azt mondani önmagunknak: nem hagyom magam kizsigerelni, és megnyomni azt a tiltás gombot.

