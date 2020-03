Görög Zita karantén idején is naponta kétszer autóba ül

A modell és családja is otthon tölt minden időt, ami elég nagy kihívást jelent, hiszen a gyerekeket le kell foglalni. A legnehezebb dolga két és fél éves fiával van, de Görög Zita rájött, hogy hogyan tud egy kis plusz alvásidőt nyerni magának.

Óriási buli van a garázsban. 🙈😂 Minden reggel és délután. Mert megszokta, hogy a tesókat hozzuk-visszük. Legalább annyit elértem 2 hét alatt, hogy nem 6.15kor húz ki minket az ágyból a garázsba, hanem 6.55kor. Eddig sem voltam egy instaqueen, de most sokszor azt sem tudom merre van a telóm. Ez az egyik pozitív hozadéka a helyzetnek. És a kert is egyre szebb! A napirend is beállt a gyerekeknél, meg az én agyam is. Heti menüt állítunk össze vasárnap, így legalább a nyelvtan feladatok közben nem azon jár a fejem, mit főzzek ma!?