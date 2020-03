Úgy néz ki, Tóth Andi könyvet ír az életéről

Azt még nem tudja, hogy kiadja-e a végeredményt.

Tóth Andi hasznosan tölti az idejét az önkéntes karantén alatt, ugyanis papírra veti eddigi életét. Azt még nem tudni, hogy a kész művet publikálja-e majd, elmondása szerint csak akkor jelenteti meg, ha elégedett lesz a végeredménnyel. Az elmúlt hét során az énekesnő nem unatkozott sokat, elfoglalta magát otthon: videókat töltött fel Instagramra, amin énekelget, főzés közben is énekelt – persze ezt is megmutatta követőinek. Az utcára is kimerészkedett, de mikor tüsszentett egyet, rossz szemmel néztek rá a körülötte állók.

Kiemelt kép: Instagram/@tothandi.andee