Élőben tudósított a riporter a telefonján keresztül, véletlenül bekapcsolta a filtereket

Egy észak-karolinai riporter, Justin Hinton a történelem valószínűleg egyik legszórakoztatóbb időjárás-jelentését hozta össze, ráadásul véletlenül. Pedig vannak kihívók rendesen.

Csatornája, a WLOS a Facebookon azt írta, hogy

Hinton a hóesést követő, útviszonyokról szóló élő bejelentkezéskor véletlenül bekapcsolta a Mistery Mask filtert.

A nézők persze értékelték, jól szórakoztak.

Pedig a fotós, akivel a riporter együtt dolgozott, mondta neki, hogy valami furcsa van a képernyőn, de Hinton csak legyintett, hogy majd biztosan eltűnik. Hát nem.

Nem jöttem rá addig, míg ki nem kapcsoltam a kamerát, és megláttam a hozzászólásokat, amelyekben arcokról tesznek említéseket

– mesélte a riporter, akire főnökei, kollégái, ismerősei is ráírtak a bejelentkezés után, többen fel is hívták, hogy milyen vicces volt. Egyébként Hinton szerint is az volt.