Megszületett Enrique Iglesias harmadik gyereke és már meg is mutatta

A baba már két hetes.

Anna Kurnyikova és Enrique Iglesias ikrei 2017 végén születtek, a kétéves Lucyhoz és Nicholashoz pedig már meg is érkezett a legkisebb testvér. A pár eléggé védi a magánéletét, így az elmúlt napokban csak sejteni lehetett, hogy már megérkezett a baba, de a szülők most megerősítették a dolgot közösségi oldalaikon és a szülőszobán készült fotókat is posztolták. A baba nevét nem árulták el, de úgy tűnik kislány és éppen két hetes.

My Sunshine 01.30.2020

– írta Iglesias és Kurnyikova is a saját bejegyzésében.

Kiemelt kép: Instagram/@annakournikova