Sacha Baron Cohen szerint meg kéne rendszabályozni Mark Zuckerberget

Nem az első eset, hogy Sacha Baron Cohen berágott a Facebookra és annak alapítójára. Szerinte nem jó, ahogy jelenleg működik a közösségi oldal.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.

We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.

Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?

Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020