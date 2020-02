Trumpnak egészen fura kérése volt A dadusban

Mint ismeretes: az USA jelenlegi elnöke szerepelt a sorozatban még 1993-ban.

Fran Drescher volt Stephen Meyers late-night show-jának legutóbbi vendége, akivel felemlegették előbbi kilencvenes években vetített szitkomját, A dadust. A sorozatban Donald Trump amerikai elnök is szerepelt még a negyedik évadban, és volt egy egészen fura kérése a producerekhez, erről Drescher beszélt most. Trump szereplése amúgy annyi volt, hogy a dadus beinvitálja Trumpot munkaadója, Mr. Sheffield otthonába, majd azt mondja: „Hadd mutassam be Donald Trumpot… de hát miket beszélek? Mindketten híres és jóképű zilliomosok vagytok, bizonyosan ismeritek egymást”.

Kiderült, a zilliomos nem egy elszólás vagy poén volt:

Emlékszem ott álltam közöttük abban a jelenetben, majd azt mondtam: mindketten milliomosok vagytok, majd Peter, a most már meleg exférjem kapott egy üzenetet az asszisztensétől, aki Donald Trump asszisztensétől kapta meg azt. Az állt rajta: »Mr. Trump nem milliomos, ő milliárdos. Szeretnénk, ha megváltoztatnátok emiatt a forgatókönyvet.«. Kiderült, hogy a milliárdos már egy egészen más kaszt, szóval megkérdeztük, az jó-e, ha zilliomosnak hívom majd. És beleegyezett.

