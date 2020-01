Corden elismerte, hogy nem mindig ő vezet a Carpool Karaokéban

Ugyanakkor ritkán fordul elő ilyen, de jelezte, a celebek munkába se kell elvigyék autóval, az is kamu.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, kikerült egy videó a Late Late Show Carpool Karaoke szegmensének forgatásáról, a felvételen pedig az látszik, hogy nem James Corden vezeti az autót, hanem vontatják a forgatás során. Ezt egy producer cáfolta azóta.

Most Corden a műsorában is reagált a történtekre, megerősítve azt, amit a producere is mondott. Tényleg nem mindig ő vezet, ugyanis vannak jelenetek, amiknél veszélyes lenne, például ha átöltöznek egy poénhoz, vagy hasonló okból nem tud figyelni a volánra. Ugyanakkor az esetek többségében tényleg ő vezet, fel is sorolta az összes alkalmat, amikor maga vezette az autót, majd az összes alkalmat, amikor segítségre szorult, előbbi egy sokkal hosszabb lista. De viccesen hozzátette, hogy sajnálja, ha ezzel elrontja a mókát, valójában a sztároknak sem kell elvinniük őt munkába, mint ahogy azt a szegmensben látni szoktuk, sőt, valójában éppen dolgozik és már munkában van, amikor forgatják ezeket. De örül neki, hogy végre csinált valami, ami jobban felborzolja a kedélyeket, mint a Macskák.

Kiemelt kép: YouTube