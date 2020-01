Azért még így is sikerült picit villantania.

Lil’ Kim is ott volt az idei Grammy-n, sőt, fel is lépett az előshow-n, viszont sokkal érdekesebb, ami a Grammy után történt. Fotósok ugyanis lekapták, ahogy éppen az egyik afterra tart egészen bátor szerelésben, ami nem tűnik a legkézenfekvőbbnek, ha esetleg nem a villantás a célja. Látszólag nem összegombolható a zakója, és a fotók tanúsága szerint nem is védi eléggé a kényes részeket.

Fotó: OGUT/Star Max/GC Images[/caption]

Kiemelt kép: OGUT/Star Max/GC Images