Megtalálták Channing Tatumot az egyik társkereső appon

Sokat nem búslakodik a Jessie J-vel való szakítása után.

Channing Tatum nem olyan rég szakított Jessie J énekesnővel, de úgy tűnik, sokáig nem búslakodik utána, ugyanis az E! News, Cosmopolitan, és a US Weekly egybehangzóan állítja, hogy megtalálták a színészt az egyik társkereső appon. Na nem a Tinderen, hanem a Raya nevűn, ami kifejezetten a művészek és kreatívok körében népszerű. Az egyik forrás szerint egy barátja ajánlotta neki, ő meg úgy érezte, nem veszthet semmit, úgyhogy regisztrált pár hete. A bemutatkozása egyébként ezzel a mondattal zárul:

És igen, sztriptíztáncos voltam. Bocsi!

Az ilyen appokon egyébként hozzá lehet adni dalokat is a profilodhoz – mondjuk ezt azoknak, akik sose voltak még fent Tinderen, vagy csak tagadják –, ő a Brown Sugart adta hozzá D’Angelotól. Szóval ha Los Angeles közelében járni bárki, akár be is próbálkozhat Channing Tatumnál, hátha jobbra húz.

Kiemelt kép: Kelly Defina/Getty Images