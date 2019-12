Szentképnek hitt Mona Lisa és Loca Pantera: ezek voltak 2019 legjobb és legkínosabb magyar tévés pillanatai

A magyar kertévék idén is szolgáltattak olyan pillanatokat, amelyek miatt érdemes volt bekapcsolni a tévét, ahogy olyanokat is, amelyek miatt az ember legszívesebben kidobta volna a készüléket. Mutatjuk a négy legnépszerűbb szórakoztató műsor legjobb és legrosszabb pillanatait.

Legjobb: Gáspár Zsolti keresztet vet a kiakasztott Mona Lisának

Az Ázsia Expressz második évadának magasan Gáspár Zsolti volt a legszórakoztatóbb és legszerethetőbb része, így nem volt könnyű dolgunk, amikor ki kellett választani egyet a számtalan csodás mondatából. Kikapcsolta a sztereót és a manót, megpróbált stoppolni azt kiáltva az autósok után, hogy „Go”, de végül a bútifulsz mamát is verte az, amikor szentképnek nézte a Mona Lisa egy másolatát és keresztet vetett.

De úgy összességében minden pillanata könyörgött a műsorban azért, hogy kapjon egy saját utazós műsort, hatalmas kimaradó ziccer lenne, ha nem fejlesztenének vele gyorsan egyet jövőre. Ő lehetne a magyar Karl Pilkington.

Legrosszabb: Kandász Andrea imád, de nem tud táncolni

Ha Gáspár Zsolti legszórakoztatóbb pillanataiból nehéz kiválasztani a legszórakoztatóbbat, akkor Kandász Andrea legkínosabb pillanataiból majdnem lehetetlen. Legjobb pillanataiban olyan volt, mint a bolondos nagynéni a családi vacsoránál, akinek egy bor után megered a nyelve, és szórakoztató káoszt teremt. Demcsák Zsuzsa reakciójával együtt pedig akadtak szórakoztató pillanatai.

Legrosszabb pillanataiban viszont azokat a brit turistákat idézte Budapesten, akik folyamatosan hangoskodnak a tömegközlekedésen, állandó szereplési kényszerüknek hála pedig viselkedésükkel picit sincsenek tekintettel a körülöttük utazókra. Nyilván ez egy műsor, ami nagyon unalmas lenne, ha mindenki visszafogottan viselkedne folyamatosan, de míg mondjuk Gáspár egy ösztönös showman benyomását keltette, addig Kandász inkább úgy jött le sokszor, mint aki erőlködve próbál a középpontba kerülni, de senki nem akar szólni neki, hogy inkább kínos, mint vicces, amit időnként csinál.

De ha már választani kell, akkor nagy nehezen ráböknénk arra a feladatra, amit szerinte neki találtak ki, és érezte a ritmust, ezzel szemben a bevágott felvételeken nem annyira táncnak tűnt, amit csinált, hanem inkább olyan volt, mintha elvesztette volna a kapcsolatot a külvilággal aerobikozás közben. Ez volt az a pont, amikor Demcsák is elég látványosan próbálta tűnődésnek álcázni azt, hogy amúgy mennyire kínosan érzi magát az egész szituációtól, és nem volt nehéz azonosulni vele.

Legjobb: Az X-Faktor rendezvény kategóriája

Vannak, akik szeretik az énekes tehetségkutatókat, és vannak, akik nem. De ami képes egybe kovácsolni a két tábort, az a tehetségtelen jelentkezők bénázása a válogatókon. Ez az a része az ilyen műsoroknak, amelyek még azokat is képesek szórakoztatni, akik amúgy lekaparják az arcukat az unalomtól a nagy slágereket kompetensen eléneklő jelentkezők láttán. Idén egy zseniális húzással a nagyon szórakoztató rossz produkciókból, vagy ahogy Gáspár Laci elnevezte, a rendezvény kategóriából is továbbment három, székválasztás előtti közös produkciójuk pedig a műsor eddigi csúcsa volt.

Marika néni, Horváth Béla és Hiro Light a Panic! At The Disco High Hopes című számának instrumentális verziójára előadott rapje überelt mindent az idei szériában. Az életük árán se lettek volna képesek tartani a beat ritmusát rappelés közben, a cseresznye pedig ezen a képzeletbeli tortán ez a sor volt, ami akár egy Bëlga számban is elhangozhatott volna:

Tudom, hogy szeretitek a szövegemet, a buli végére elhagytam az öregemet.

Ha rajtunk múlt volna, minden adásban ők lennének a sztárfellépők. Sőt, egy egész műsort is elnéznénk csak az ehhez hasonló produkciókból Gáspár Laci vezetésével, hisz a szórakoztató karaoke esszenciája nem az énektudás, hanem a hideg profizmusra fittyet hányó végtelen lelkesedés.

Legrosszabb: Loca Pantera

Az idei X-Faktor szériának is megvolt a maga mikrofondobálója Loca Pantera személyében, aki váratlan kiborulásával rövid időre megfagyasztotta a hangulatot a stúdióban, a válogatók állandó túsztárgyalóját, Gáspár Lacit leszámítva a mentorok pont úgy szeppentek meg, mint amikor az iskolában elhangzik felelés előtt a mágikus „ahol a napló kinyílik”. Alapból mindig rém kellemetlen az ilyen műsorokban, amikor a versenyző elkezd visszaszólogatni a mentoroknak, hisz ez egy olyan műsor, ahova ha jelentkezik valaki, vállalja annak a lehetőségét, hogy a fél ország előtt megmondják, rémes, amit csinál. Loca Pantera pedig gyakorlatilag kimaxolta ezt, abban a másodpercben, amikor lendítette a mikrofont, olyan volt, mintha egy vonatbalesetet néznénk lassítva.

De azért egy említés és dorgálás kijár az X-Stage szerkesztőinek is, akik hülyét csináltak szerencsétlen nőből, arra kérve őt, hogy táncoljon Kamarás Norbertnek. Egy dolog, ha valaki hülyét csinál magából kamerák előtt, de azért elég csúnya dolog szándékosan megalázni őt, kihasználva a szereplési vágyát.

Legjobb: A magyar Lady Gaga

Hiába a sok maszk, semmi nem ütötte szerintünk a Sztárban sztár leszek!-ben a magyar Lady Gagaként aposztrofált Bokor Marianna válogatós produkcióját. Bokor ugyanis külsőre csak nagyon messziről hasonlít az énekesnőre, és már a zsűrihez hasonlóan mi is sóhajtozva forgattuk a szemünket, hogy a Shallow-t fogja énekelni a Csillag születikből, de abban a pillanatban, amikor elkezdett énekelni, képes volt elhitetni velünk, hogy ő Lady Gaga. Persze sokat segített, hogy nagyon hasonlít a hangja az énekesnőéhez, de úgy összességében annyira tökéletes utánzás volt, hogy még azt is megbocsátottuk neki, hogy a mostanra már az idegesítően túljátszott dalt adta elő.

Legrosszabb: Visszatért a Bikicsunáj

Pár éve hatalmasat ment az interneten a Megasztárba jelentkező Bikicsunáj, aki bemutatta, mennyire rossz ötlet nyelvtudás nélkül fonetikusan dalszöveget tanulni. Mind jót nevettünk úgy két napig azon, milyen halandzsaszerűen énekli a Big in Japant, de ahogy minden mém, úgy ez is nagyon rövid idő alatt lepörgött és unalmassá vált. A Sztárban sztár leszek! úgy döntött, fog egy sok éves, ezerszer hallott viccet, és elmeséli újra, várható végeredménnyel.

Legjobb: Ki milyen gyakran néz pornót?

A Nyerő páros legjobb jelenete valójában két eltérő reakció tökéletes kontrasztja. Kovács Petrának és Sáfrány Emesének el kellett találnia, hogy a párjuk milyen gyakran néz pornót, rossz válasz esetén pedig tovább fűtötték a szaunát, amiben ültek a lányok. Kovács havi rendszerességet tippelt, ami szerinte gyakori, Kocsis Dénes viszont kétheti rendszerességet vallott be, amitől a nő elsírta magát.

Sáfrány nem kertelt, napi rendszerességet tippelt, aztán amikor kiderült, hogy Hornyák Ádám kétheti rendszerességet mondott, szimplán nem hitte el, mondván, a pasija tuti hazudik.

Legrosszabb: Flört-gate

Erős befutó lenne Vajtó Lajos sértődése és fárasztó, napokig elhúzott drámázása is Istenes Bence taktikai szavazása miatt, de két fokkal nevetségesebb vihar volt a biliben Fehér Balázs és Monda Eszter vádaskodása. Szerintük Kocsis Dénes és Mészáros Petra flörtölt mindkettejükkel, mindezt abból vezették le, hogy egyszer Mészáros Fehér mellé ült, sőt, egyszer a lábuk is összeért, amikor egymás mellett ültek a zsúfolt kanapén. Természetesen a többiek sem értették, hogyan szűrték le ilyen apróságokból azt, hogy a kiszavazott páros szwingerezni akart volna velük. Kicsit olyan volt, mint amikor PUA-fórumokon állítják a férfiak, hogy ha picit tovább szemeznek egy lánnyal a tömegközlekedési eszközön, akkor tuti szexeltek volna, csak pechjükre idő előtt leszállt a lány. Bele se merünk gondolni, mekkora botrány kerekedett volna abból, ha neadjisten Kocsisék megdicsérték volna valamelyikük frizuráját.

