A megcsalásban ott lehet a hiány pótlásának vágya is

Több éve, hogy külön szobában alszunk. {…} Lassan elkezdett összetörni a házasságunkat borító cukormáz. Körülbelül két hónapra rá megismerkedtem valakivel a vonaton, egyedül utaztam, nem hittem volna, hogy ebből később viszony lesz. Írtunk egymásnak, és eltelt két hónap, mire személyesen is találkoztunk. Ez a viszony lassan két éve tart. Megállapodtunk abban, hogy érzelmekről, érzésekről nem beszélünk egymásnak, és nem tesszük tönkre a családjainkat. Két találkozó között nincs telefonos beszélgetés, csak üzeneteket írunk. Csodás dolgokat élhetek meg vele az ágyban, fogalmam sem volt arról, hogy ez létezhet. {…} Eleinte még kaptam virágokat, szívecskéket az üzenetekben, majd ezek ritkultak. Ismét hazajött, elmentünk nyaralni, majd a nyaraláson kifakadt és elkezdett sírni, hogy az ő szívét elrabolta egy nő. Azt mondta, nem volt köztük semmi több, csak érzelmek. {…} A szexuális játékszereinket egy nagy zacskóban tartottuk, és egyik nap arra mentem haza, hogy a zacskóban egy női bugyi van, használt, és nem az enyém. Kérdőre vontam, azt mondta, neked vettem, mire megkérdeztem, használtan?

A fent idézett mondatokat olvasóink küldték 2019-ben. Ezeket azon olvasói levelek közül válogattuk ki, amiket a legjobban olvastak ebben az évben, és amik a hűtlenségről szólnak. Van köztük megcsalt fél, van olyan, aki szeretőből lett barátnő, van, aki feleségként egy szeretővel ismerte meg sok tízévnyi házasság után, hogy milyen a jó szex. Egy dolog közös bennük, mindannyian tudják, mi a megcsalás, átélték, átélik talán ma is.

A megcsalásnak mindig van motivációja

A hűtlenség bizalomvesztéssel jár együtt, és amikor kiderül, átrendezheti az addigi párkapcsolatot, házasságot. Azonban mire egy hosszú távú kapcsolatban valaki eljut oda, hogy úgy dönt, lefekszik valaki mással, rengeteg dolog történhet. Például az, hogy rádöbben, már nem számít a férjének, hogy megszokott nő lett, aki mos, főz, takarít, és hiába próbált meg változtatni, beszélni a gondokról a férjével, nem történt semmi. Olvasónk, Mária így járt, és miután felnyílt a szeme, pár hónapra rá találkozott egy férfivel, aki megmutatta neki, mi is az a szex. A házasságok, párkapcsolatok félresiklása sohasem csak egy ember felelőssége, azt mindig ketten hozták össze, 50-50 %-ban felelősek a történtekért. Olvasónknál a férj túlzott kontrollja is hozzájárulhatott a megcsaláshoz, egy idegen ember ilyen helyzetben maga a nagybetűs szabadság lehet. Testileg és érzelmileg is máshoz húzhat ilyen helyzetben az ember szíve. A problémák ki nem beszélése, a megoldások keresésének hiánya óriási űrt hagy maga után, és idővel a saját hiányérzet kielégítése lehet a cél, ami felülírja a közös jövőképet is. Természetesen ez a fajta motiváció magában foglalja azt is, ha valaki nőnek vagy férfinek szeretné végre érezni magát, mert ez az, ami valójában hiányzik a kapcsolatban.

A megcsalt fél számára bármi is legyen az oka a megcsalásnak, rendkívül fájó a tudat, hogy ez megtörtént. Olyannyira, hogy akár elkeseredésében gyógyszerekhez is fordulhat, ahogy olvasónk, Lilla tette, amikor kiderült, a férje 30 év házasság után csalta meg valakivel. Ő bántalmazó kapcsolatról írt nekünk, olyanról, ahol a férj nem érti, miért szeretne elválni tőle a felesége, miután kiderült a megcsalás ténye. Az érzelmi labilitás, a hullámzó érzelmek normálisak, minden megcsalt fél érzi ezt, de idővel elkezdődik az új élet, amiről eldönthetjük, milyen minőségben szeretnénk megélni. És leginkább azt, hogy kivel. Természetesen nem minden történet ennyire szomorú, vannak, akiknek a megcsalás segített abban, hogy megtalálják azt a partnert, akire vágytak. Az ilyen jellegű megcsalások is fakadhatnak abból, hogy valami hiányzott az eredeti kapcsolatból.

Gréta nevű olvasónk esete ilyen, ő szerető volt, majd barátnő lett, azonban meg kell küzdeni azzal a helyzettel, hogy a megcsalt fél, a volt barátnő a közös baráti társaság tagja. Abban kért segítséget, hogyan kezelje a helyzetet, mivel feszeng ebben a baráti társaságban. Nála kellemetlenebb helyzetbe került az az olvasónk, aki talált egy női bugyit a párjával közös szexjátékok zsákjában, Kriszta arról írt nekünk, hogy talált egy használt női bugyit, megkérdezte a pasijától, hogy ez mi, mire azt a választ kapta, hogy: neked vettem. A történetben kiderült, hogy a férfi valóban lefeküdt valaki mással is, de pusztán amiatt, mert a lány öngyilkos akart lenni miatta, ezért nehezen tudta elhagyni. Olvasónkat is megviselte az egész történet, odáig eljutott, hogy a szülei végül a detoxból hozták ki. Olyan helyzet is előfordulhat valakivel, hogy az exével csalja az aktuális partnerét, férfi olvasónk, Imre erről számolt be nekünk, a felesége úgy bukott le, hogy kiderült, már régen nem jár edzeni, csak azt hazudja, hogy ott van. A felesége azt kérte tőle, hogy bocsásson meg neki, mert nem arról van szó, hogy másvalakit szeretne, hanem arról, hogy vétkezett. A bizalomvesztés azonban megtörtént, ilyen helyzetben egy párterápia segíthet, a különköltözés pedig segítheti a helyes döntés meghozatalát.

