„Megláttuk az új kiskutyánk fotóját a fán, de kölyök volt, ezért azt hittük, hörcsögöt kapunk”

Kíváncsiak voltunk, a YouTube magyar arcai milyen ajándékokat gondolnak tökéletesnek karácsonyra.

2020 felé közeledve joggal érezhetjük, hogy a körülöttünk lévő világot a YouTube alapján érthetjük meg a legjobban: különböző életkorú emberek találnak kikapcsolódást a platformon, ott, ahol egy videós tartalom attól is érdekes lehet, ha valaki csak azt mutatja meg, milyen nehezen ébredt és ezzel párhuzamosan legalább két kávét is bedöntött reggel. Emiatt ne csodálkozzunk azon, ha valaki a platformon kutat karácsonyi ajándékötletek után, mi is így tettünk most, csak egy kicsit másként: megkerestük az oldal magyar véleményformálóit, és megkértük őket, mondják el, mit tartanak tökéletes ajándéknak karácsonykor.

Herczeg Hajni azt mondja, ő már nem tárgyi ajándékokban gondolkodik:

Az utóbbi időben nálunk már nem igazán az ajándékozásról szól a karácsony, inkább az együtt töltött időről. Egy-egy aprósággal persze meglepjük egymást a családban, de ezek olyan ajándékok, amik mögött figyelmesség van és én ezt értékelem a leginkább. Lehet szó egy meleg pizsamáról vagy kézzel készített meglepetésről, a lényeg, hogy érezzem, akár az ajándék kitalálásával, akár az elkészítésével időt töltött valaki.

Hasonló gondolatokat osztott meg velünk Julcsi, a HeyJulie YouTube-csatorna arca:

Ha egy ajándékot választhatok, akkor az az élmény. Például egy koncertjegy. Kevés olyan együttest hallgatok, akik koncerteznek itthon, de ha van ilyen, akkor nagyon szeretek ott lenni. Az sem zavar, ha karácsonyra kapom a jegyet és csak júniusban van a buli. Így kétszer örülök neki, és a minőségi együtt töltött idő a legértékesebb manapság, akár a férjemről, a családról vagy a barátokról van szó. Ha esetleg egy közeli európai városban van a koncert, akkor még egy rövid utazással, vonatozással is egybe lehet kötni, amit szintén élvezek. Akárhogy is, a személyes, kézzel készített vagy élményajándékoknál szerintem nincs jobb

– árulta el Julcsi. A koncertjegyek mellett kaptunk egy egész jó tippet Lukovics Tamarától is, aki az előző évben főzőtanfolyamot is ajándékozott már.

Szerintem abszolút korosztályfüggő, hogy ki mit szeret vagy tud ajándékozni, és az is, hogy ki minek örül a legjobban. Saját példámból kiindulva, a 25-30 évesek már abszolút az élmények és a hasznos eszközök felé a legnyitottabbak. Míg tíz éve volt létjogosultsága a jelképes ajándéktárgyaknak, ennyi idősen már sokkal jobban szeretek olyan dolgot vagy élményt adni, amiről tudom, hogy felhasználják majd. Ilyenek akár az utazások, koncertjegyek, páros főzőtanfolyamok vagy háztartási eszközök – ezek közül mindet ajándékoztam például az elmúlt egy évben és tökéletesek a férfiak és a nők számára is

– mondta nekünk Tamara, és kétségtelenül érdekes kérdés, hogy mennyi értelme van egy tizenötödik hóemberes bögrét adni valakinek, amit amúgy simán meg tud venni bárki a szupermarketben.

Megkerestük a Tech2 csatorna készítőjét, Lacit is, aki az okoseszközökkel felturbózott világban már egyáltalán nem kap technikai eszközöket a fa alá.

Kifejezetten az a személy vagyok, aki bárminek képes örülni. Nem az a lényeg, hogy mit kapok. Egy időben szinte csak zoknit kaptam, ami mindig egy jó mentőöv, de én ennek is örültem, annak idején nem kellett sokszor zoknit vásárolni, mindig volt ajándékokból. Nagyon rég volt utoljára, hogy tech cuccot kaptam ajándékba, inkább a tisztálkodási csomag, nagy törülköző jellemző, ja, és az első külföldi utam előtt pedig egy gurulós bőröndöt kaptam

– meséli Laci, majd beszélt picit a nemenkénti leosztásról is.

Nővérem ajándékában mindig volt valamilyen illatgyertya, az ilyeneket nagyon szereti, anyukámnak pedig háztartási alkalmatosságokat adtunk ajándékként. Apumnak könyveket vettünk, ha viszont a 20-30-as korosztályt nézzük, akkor a tech kütyük a leggyakoribbak. A párommal tavaly mindenkinek házi, saját készítésű ajándékot adtunk, majd egy egész nap elment rá, de megérte. Elértem én is azt a kort, amikor már nem az érték a fontos – talán még gyerekként az volt.

Ekképp kerestük meg Czibók Lászlót is, akit nemrég kommentszekciója miatt emlegettünk a 24.hu-n. Ahogy a videós testépítő fogalmaz, doboz bonbont igénytelenség a fa alá tenni és az sem túl jó indítás, ha olyan ajándékot adunk a másiknak, ami nekünk tetszik, viszont a célszemély ízlésében nem vagyunk biztosak:

A tárgyi ajándék nem a legjobb. Egyrészt nehezen lehet valakinek eltalálni az ízlését, így jobb ötlet elmenni valahová egy-két napra, akár a hegyekbe is, olyan városokba, ami télen is szép. Gondolj bele: kapsz egy szar parfümöt, ami a párodnak tetszik, de neked nem, aztán jópofát kell hozzá vágni a fa alatt. Ennek semmi értelmét nem látom, adott esetben még megkérdezni is jobb az illetőt, nehogy lyukra fussunk. Férfiaknak egy üveg bor remek ajándék, én mondjuk az élményt értékelem inkább. Nőknek nehezebb vásárolni: bár igaz, hogy a parfüm minden mennyiségben jöhet nekik, ha van belőle tizenöt, akkor is. Nincs az a mennyiség, ami elegendő. Ha sportol a hölgy, egy edzőruha is jó ajándék. Végletekben ne agyaljunk: egy doboz bonbonnál kevés igénytelenebb ajándék van karácsonyra, de túlköltekezni sem érdemes, hogy hitelre vegyünk laptopot a másiknak

– állítja Czibók, aki azt is hozzátette, a muszájból ajándékozás a lehető legrosszabb tett, mert abból csak egy hatvanharmadik pulóver születik majd.

Kíváncsiak voltunk Istvánffy Emma véleményére is, akivel korábban amiatt interjúztunk, mert Orbán Viktorról készített dizájnprojektet egy angliai egyetemen.

Nekem a kedvenc karácsonyi ajándékom az évek során Pamacs volt, a kutyám, őt 10 éve kaptuk a húgommal. Anyukámék a karácsonyfára akasztottak egy fotót róla, de mivel a képen még újszülött volt, azt hittük, hörcsögöt kapunk. Szerintem a legjobb karácsonyi ajándékok a személyre szabott, akár kézzel készített dolgok, amiken érződik, hogy végiggondolták őket, és nem csak az első dolgot vették meg, ami az ajándékozó útjába került. Élményt ajándékozni sokszor még izgalmasabb, mint tárgyat, így a színház- vagy koncertjegynek, utazásnak is biztosan mindenki örül. Én idén igyekszem minél több szerettemnek kézzel készített dolgot adni, ha marad időm, lehet, hogy varrok valamit nekik.

A fast fashion-cégek által uralt és szponzorált magyar YouTube világában Szilva tippjeiről is szívesen hallottunk volna, így megkerestük. Tudjátok, ő hagyta maga mögött a fast fashion-márkákat, hogy valamit megpróbáljon tenni a fenntarthatóságért.

Szerintem a legszebb ajándékok azok, amik jelentéssel bírnak. Tavaly karácsonyra egy gyűrűt kaptam a barátomtól, ami egy következő lépcsőfokot szimbolizált a kapcsolatunkban, mert akkoriban kezdtünk el összeköltözni. A porfogóknak nem vagyok nagy híve (hacsak nem valami személyes dologról van szó), viszont élményt, lehetőleg közös élményt adni szerintem mindig tökéletes választás: ki ne örülne egy jól megérdemelt wellness hétvégének vidéken vagy két koncertjegynek? De a kézzel fogható dolgokkal sincs baj: nőknek illatgyertya, férfiaknak zokni, nemtől függetlenül pedig parfüm és könyv lehet a legjobb választás

– mesélte nekünk.

Temes Anikót is megkerestük, aki nemrég a felgyülemlett ruháit nonprofit szervezeteknek ajándékozta.

Klisé, nem klisé, én mindennek örülök, ami szívből jön. Persze a szándék a fontos, de úgy tartom, hogy csak azok ajándékozzanak, akik közel állnak egymáshoz, ismerik egymást, és tudják minek örülne a másik – ne csak azért, mert »kell«. Imádom a személyes dolgokat, ha a kedvenc filmem, sorozatom, vagy a kiskutyám, Lufi is kapcsolódik az ajándékhoz. A világ legjobb ajándéka számomra egy kézzel festett kép volt a tacskómról, amit a barátnőm adott nekem. A férfiaknál is fontos a személyesség, csak oda kell figyelni egymásra, elcsípni egy-egy megjegyzést, mire vágyik a másik. Viszont nem vagyunk már gyerekek, célszerűbb inkább konkretizálni, mit is akarunk, elkerülve azt, hogy a negyvennyolcadik törülköző, takaró, sapka-sál kombó porosodjon a polcon

– árulta el Anikó.

Megkerestük a főként sminkben utazó debreceni videóst, Hegedüs Enikőt, aki Kialakító néven csinálja YouTube-csatornáját, és hosszú évek óta bloggerkedik.

Alapvetően nem rajongok a direkt ünnepekért, évekkel ezelőtt bevezettük a családommal és a barátaimmal, hogy ha látunk valamit, aminek a másik örülne, akkor megvesszük neki és megjegyezzük, épp mire is kapja. Férfiaknak általában érdemes a hobbijuk alapján gondolkodni, vagy olyan hasznos kütyüt vásárolni, amire nem szívesen költenek: ilyen a szakállvágó, esetleg egy minőségi borotva. Nőknél nagy eséllyel a minőségi kozmetikum, sminktermék okoz örömet. A könyv is jó döntés, mert téma, érdeklődés alapján lehet könnyen szelektálni közöttük. Ha minden kötél szakad és nincs megfelelő ajándék, akkor egy személyes apróság kíséretében az illető kedvenc üzletébe szóló utalványt adok, amit aztán saját ízlésére tud levásárolni

– fogalmazott Enikő.

Kiemelt kép: Instagram.com/@heyjulie, @emmaistvanffy, @tamaralukovics