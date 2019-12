Deboni és Paláder: már értjük, miért nincs a magyar celebpároknak „egységesített” neve

Az elmúlt hetekben elárasztotta az Instagramot a #pelex, ami a két X-Faktor mentor, Puskás Peti és ByeAlex „közös neve”. Megnéztük, a valóban egy párt alkotó celebeknek mi lenne az egységesített neve, amit az angol ship name-nek nevez.

A világ legtöbbet használt celebpár neve egyértelműen a Brangelina. Még a tegnapelőtt született csecsemők is tudják, hogy ilyenkor Brad Pittről és Angelina Jolie-ról van szó, még úgy is, hogy már évekkel ezelőtt szakítottak. A másik hasonlóan elterjedt celebpár név a Bennifer volt, még abból az időből, amikor Jennifer Lopez Ben Affleckkel járt. De ott van még a Kimye (Kardashian és Kanye West), vagy Justin Bieber és Selena Gomez régi páros neve, a Jelena. A külföldi bulvárlapok minden celebpárnak azonnal találnak egy közös nevet, amit aztán sok esetben tényleg használnak is, bár a legtöbbször nyilvánvalóan ironikusan. Ez a szokás itthon valamiért nem honosodott meg (kivéve most ugye a #pelexet), ezért megpróbálunk közös nevet találni a magyar celebpároknak. És most, hogy megtettük, már tudjuk is, hogy eddig miért nem tette meg más.

via GIPHY

Délben

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Csobot Adél (@adelcsobot) által megosztott bejegyzés, Máj 12., 2019, időpont: 2:46 (PDT időzóna szerint)

Vagyis Csobot Adél és Istenes Bence. Akik amúgy lehetnének Csostenes és Bendél is.

Karádi

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fluor Tomi (@fluortomi) által megosztott bejegyzés, Aug 5., 2019, időpont: 10:11 (PDT időzóna szerint)

Na így kell párt választani! Fluornak, vagyis Karácson Tamásnak sikerült összejönnie Sarkadi-Szabó Emesével, és a nevükből is látszik, hogy jól tette.

Sáfnyák

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sáfrány Emese (@safrany_emese_aleska) által megosztott bejegyzés, Okt 7., 2019, időpont: 9:14 (PDT időzóna szerint)

Fura gyógynövénynek hangzik, pedig ez csak Sáfrány Emese és Hornyák Ádám közös neve. Egyébként hamarosan a Nyerő Párosban lehet majd látni őket.

Nándög

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nánási Pál (@palnanasi) által megosztott bejegyzés, Aug 22., 2019, időpont: 10:26 (PDT időzóna szerint)

A fájdalmas szóviccek bajnokainak, Ördög Nórának és Nánási Pálnak is kellett már egy közös név a Nánásiékon felül.

Rókabát

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kabát Péter (@kabatpeti22) által megosztott bejegyzés, Aug 13., 2019, időpont: 10:52 (PDT időzóna szerint)

Túl könnyű volt Kabát Péternek és Róka Adrienne-nek közös nevet találni.

Luller

A bejegyzés megtekintése az Instagramon peller anna (@peller_anna) által megosztott bejegyzés, Máj 22., 2019, időpont: 3:50 (PDT időzóna szerint)

Peller Anna és Lukács Miklós. Sajnáljuk. Őszintén.

Tokács

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tokár Tomi (@tokartomi) által megosztott bejegyzés, Szept 22., 2019, időpont: 10:06 (PDT időzóna szerint)



Mondjuk a Torottya se lett volna rossz Tokár Tominak és Kovács Dorottyának.

via GIPHY

Kordázs

Korda György és Balázs Klári a villájukat is átnevezhetnék erre. Simán elhinnénk, hogy egy új brunch hely neve a városban.

Mandika

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peter Majoros (@majesz187) által megosztott bejegyzés, Júl 31., 2019, időpont: 2:30 (PDT időzóna szerint)

Ilyen az, amikor két becenéven ismert ember, vagyis Majka és Dundika összeköti az életét.

Paláder

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Visváder-Palácsik Lilla (@lillapalacsik) által megosztott bejegyzés, Aug 22., 2019, időpont: 1:36 (PDT időzóna szerint)

Palácsik Lilla és Visváder Tamás igazán használhatnák ezt a való életben is. Egyértelműen a kedvencünk a listából.

Deboni

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Made in Annoni 🇮🇹🇭🇺 (@madeinannoni) által megosztott bejegyzés, Ápr 14., 2019, időpont: 11:55 (PDT időzóna szerint)

Nem, ez nem egy parfüm neve a 80-as évekből, hanem a Debreczeni Zita és Gianni Annoni páros neve.

Rubert

Esetleg egy új vállalkozást is lehetne alapozni erre a közös névre, ami a Schobert és a Rubint vezetéknevekből született.

Makratár

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szinetár Dóra Official (@szinetardora) által megosztott bejegyzés, Ápr 10., 2019, időpont: 12:56 (PDT időzóna szerint)

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán is elgondolkodhatna a hivatalos névváltáson.

Zsóti

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szabo Zsofi (@szabozsofi) által megosztott bejegyzés, Aug 17., 2019, időpont: 11:07 (PDT időzóna szerint)



És utoljára, még egyszer: szeretnénk elnézést kérni, leginkább Szabó Zsófitól és Kiss Zsolttól.

Kiemelt kép: RTL Klub/Nyerő Páros