Amikor a celebek annyira gazdagul viselkedtek, hogy mi csak a sarokban sírtunk

Elton John ugyanis a magángépéből ajtónyitás után egy szép lendülettel kihajította a 4000 fontos, vagyis körülbelül másfél millió forintos táskáját. Ez a gazdagságnak már az a szintje, amit földi halandóként tényleg nem érthetünk meg, valószínűleg azért sem, mert a tízezer forintos táskánkat sem dobálnánk sehova, pláne nem magángépek ajtajából a földre.

De nyilván nem Elton John az egyetlen olyan celeb a világon, aki annyira gazdagul viselkedik néha, hogy amiatt inkább a sarokban sírunk csendben.

Ott van rögtön a 21 éves dollármilliárdos Kylie Jenner, aki pár hónapja egy nap úgy kelt fel, hogy elérkezettnek látta az időt megmutatni az összes luxusautóját, vagyis két Range Rovert, egy Rolls Royce-t, egy Porschét, egy Lamborghinit és egy Ferrarit. Aki érez magában erőt arra, hogy kiszámolja ezeknek az összértékét, kérjük, az se küldje be szerkesztőségünkbe a végeredményt, mert szeretnénk nyugodtan eltölteni az ünnepeket.

Az is Kylie Jennerrel esett meg, hogy Ellen DeGeneresnek panaszkodta el, hogy a nővérei néha azzal szekálják, hogy ő a leggazdagabb a családban, emiatt vele akarják kifizettetni a közös nyaralásokat.

I just taped my premiere show with @KylieJenner & @KrisJenner . It airs Monday, 9/9. It’s gonna be big. #ellenpremiere pic.twitter.com/lOuZdQUAcE

Erről pedig ne is beszéljünk már:

Ha már a Kardashianoknál járunk, ne feledkezzünk meg Kim Kardashianról, aki Kanye Westtel él egy háztartásban. Egy olyan háztartásban, ami már annyira minimalista, hogy még a villanykapcsolók is csak apró, külön számukra dizájnolt pöckök a falon, és ahova Európából kell mesterembert repíteni, ha valami hiba keletkezik a padlón. Utóbbiról West beszélt a Forbesnak adott interjújában.

És azt láttad már, hogy miből iszik Jennifer Lopez? Ettől a szegénynél is szegényebbnek fogod magad érezni. Kivéve persze, ha neked is van Swarovski-kristályokkal kirakott, monogramos poharad, amiből a forgatás szünetében kortyolgatod a mandulatejes lattéd.

Te milyen ajándékot kaptál nyolchónaposan? Egyáltalán kaptál bármilyen ajándékot mielőtt még egyéves lettél volna? Tamara Ecclestone lánya igen. Egy névre szóló Hermès-táskát, aminek az alapára is többmillió forint.

Ezek után Justin Bieber valójában kispályásnak számít azzal a húzásával, hogy saját márkás lábtörlőt pakoltat a magángépe lépcsője elé.

Attól is erősen szegénynek fogod érezni magad, amit Halsey csinált idén húsvétkor. Az énekesnő a barátainak kedveskedett azzal, hogy több ezer dollárt rejtett el húsvéti tojásokba, amiket aztán meg kellett keresniük. Elég gyorsan össze kéne barátkozni Halseyvel.

via GIPHY

Aki pedig szó szerint két kézzel szórja a semmibe a pénzt, az Post Malone, aki nemrég egy koncertjén 50 ezer dollárt, vagyis közel 15 millió forintot, egy kisebb budapesti lakás árát dobta be a tömegbe.

so @PostMalone looks like a god with all the hands up, the money flying and all the air coming from behind. I had a blast yesterday at E11even 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️ #PostMalone pic.twitter.com/jBuGTSDp0C

— Thamy (@thamysorel) October 20, 2019