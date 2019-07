A 21 éves Kylie Jenner úgy érezte, itt az idő megmutatni az összes luxusautóját

Kylie Jenner a világ legfiatalabb dollármilliárdosa, aki 21 éves kora előtt már anya is volt, lányának pedig mindent megad, azt is, amire egy egyéves gyereknek nincs szüksége. Például többmillió dollár értékű táskagyűjteményre. De nemcsak táskákra van pénze Jennernek, hanem autókra is. Méghozzá nagyon nagy és nagyon drága autókra, amiket most meg is mutatott.

2 Range Rovert,

1 Rolls Royce-t,

1 Porschét,

1 Lamborghinit,

és 1 Ferrarit.

A Cosmopolitan szerint ez pedig sokaknak nem tetszett.

Őrült ez a világ. Van, aki 863367 autót vesz, és vannak olyanok, akik alig tudnak maguknak ételt venni, vagy kifizetni az egyetemet. Szégyen ez a magamutogatás, de azt hiszem a gazdagokat nem érdekli.

A világ közel fele, 2,8 milliárd ember napi 2 dollárnál kevesebb pénzből él. Több mint egymilliárd ember nem jut hozzá rendszeresen tiszta ivóvízhez. Te viszont hozzájutsz ezekhez a szép autókhoz, király.

Használd inkább a pénzed valami jótékony célre, ne autóka.

Kiemelt kép: Instagram/Kylie Jenner