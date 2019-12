Nyári Dia étellel, Tolvai Reni önkénteskedéssel segít a hátrányos helyzetűeken

Összeszedtük a karácsony előtt jótékonykodó celebeket.

Közeleg a szeretet ünnepe, ennek kapcsán pedig úgy döntöttünk, csinálunk egy kis gyűjtést a Karácsony előtt jótékonykodó és erről Instagramra is posztoló, másokat is bátorító magyar celebekről. Először íme egy felsorolás, hogy melyik celeb miként és hogyan jótékonykodik, utána pedig az erről szóló Instagram-posztokat is mutatjuk:

Puskás Peti , Dallos Bogi , és Ekanem Bálint a súlyos beteg gyerekek szüleinek otthont és támogatást biztosító Demeter Házba vitt jókedvet zenével.

, , és a súlyos beteg gyerekek szüleinek otthont és támogatást biztosító Demeter Házba vitt jókedvet zenével. Horváth Gréta az Anyaoltalmazó Alapítványnak juttatott el tisztasági csomagokat a rászoruló nők számára, akiket ki is sminkeltek.

az Anyaoltalmazó Alapítványnak juttatott el tisztasági csomagokat a rászoruló nők számára, akiket ki is sminkeltek. Nyári Dia egy éhező nőnek adta oda ételének tetemes maradékát, továbbá egy Blahán rendezett „morzsapartira” is felhívja a figyelmet, ahol rászorulókat etetnek meg.

egy éhező nőnek adta oda ételének tetemes maradékát, továbbá egy Blahán rendezett „morzsapartira” is felhívja a figyelmet, ahol rászorulókat etetnek meg. Görög Zita a Tűzoltó utcai Gyermekklinikát támogatja.

a Tűzoltó utcai Gyermekklinikát támogatja. Ördög Nóra a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak önkénteskedett.

a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak önkénteskedett. Pintér Tibor a Monori Gyermekotthonban vitt jókedved zenével.

a Monori Gyermekotthonban vitt jókedved zenével. Rúzsa Magdi beteg gyerekeket látogatott a Bethesda Gyermekkórházban, továbbá részt vett az Együtt Az Autistákért Alapítványért megrendezett sütivásáron.

beteg gyerekeket látogatott a Bethesda Gyermekkórházban, továbbá részt vett az Együtt Az Autistákért Alapítványért megrendezett sütivásáron. Tolvai Reni a Mikulásgyárban sütött és önkénteskedett, továbbá követőit is buzdította, hogy vigyenek ruhát a rászoruló gyerekek számára.

a Mikulásgyárban sütött és önkénteskedett, továbbá követőit is buzdította, hogy vigyenek ruhát a rászoruló gyerekek számára. Gianni Annoni szintén az Együtt Az Autistákért sütivásáron vett részt, aminek az első Autista Mintaház Fejlesztő és Módszertani Központ megvalósulása volt a célja egyébként.

szintén az Együtt Az Autistákért sütivásáron vett részt, aminek az első Autista Mintaház Fejlesztő és Módszertani Központ megvalósulása volt a célja egyébként. Iszak Eszter az Ökumenikus Segélyszervezetnél önkénteskedett, követőit is segítségre buzdítva.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ilyen a hangulat a Démétér Házban ✌️😃🎅🏻 Démétér Alapítvány (@demeter_alapitvany) által megosztott bejegyzés, Dec 6., 2019, időpont: 2:05 (PST időzóna szerint)



