Heréjét adta ikertestvérének, aki anélkül született

Egy 36 éves férfi here nélkül született, kedden az ikertestvérének az egyikét ültette át neki egy nemzetközi sebészcsapat Belgrádban. A műtét célja az volt, hogy stabilabb legyen a férfi tesztoszteronszintje, mint azt injekciókkal el tudják érni, hogy a nemi szerve természetesebb és komfortosabb legyen, valamint hogy apa lehessen – mondta a New York Timesnak Dr. Dicken Ko, a bostoni Tufts Egyetem transzplantációs sebésze és urológusa, aki Belgrádba utazott az operációban segíteni.

Ez a harmadik ilyen transzplantáció. Az első kettőt St. Louisban vitték végbe még 40 évvel ezelőtt, szintén olyan ikertestvéreknél, ahol az egyikőjüknek hiányoztak a heréi.

Az nagyon ritka, hogy valaki herék nélkül szülessen, de az orvosok szerint a transzplantáció szélesebb körben is alkalmazható, transzszexuális embereknél, balesetek áldozatainál, sebesült katonáknál és rákos betegeknél is. Az eljárással szemben ugyanakkor etikai problémák is felvetődnek, így hogy ez nem egy életmentő transzplantáció, és hogy így egyszer úgy is felnevelhetnek gyereket, hogy a sperma egy olyan donortól van, aki nem is rokona a páciensnek.

A testvérpár jól van, pénteken a herét kapó férfinek már rendes tesztoszteronszintje volt. A felajánló testvér már apa, de a későbbiekben is lehet még egy herével is gyereke. És mivel egypetéjű ikrek, ugyanaz a genetikai felépítésük, így attól sem kell aggódni, hogy az szervezet kilökné az új szervet.

A testvérpárt egyszerre műtötték, a bonyolultságát az adta, hogy két artériát és két eret kellett összevarrni, amik kevesebb, mint két milliméter szélesek. Ráadásul gyorsan, mert vérellátás nélkül a herék csak 4-6 órán át életképesek. Az operáció közben azonban nem találták azt a szövetet az orvosok, ami a herenélküli férfinél a spermát kijuttatná a herékből, így természetes úton egyelőre nem lehet gyereke, mesterséges megtermékenyítéssel, úgy, hogy lecsapolják, úgy van rá lehetőség. Vagy használhatják ikertestvére spermáját.

Az orvoscsoportnak nem ez az első nemi szervi műtétje. Ko és a szintén a műtétnél segédkező Branko Bojovics ott volt az első péniszátültetésen, amit az Egyesült Államokban végeztek, míg a csapatot vezető Miroszlav Djordjevicset azután kereste meg a testvérpár, hogy hallották, egy ikerpárnál sikeres méhátültetést végzett el, ami lehetővé tette, hogy a páciens is gyereknek adjon életet.

