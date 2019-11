És te mire költenéd a milliárdokat, amit Kylie Jenner kapott a cége feléért?

Hihetetlen mennyiségű, elképesztően csodás dolgot lehet venni 600 millió dollárból.

A Kardashian lányok legfiatalabbja, a 22 éves Kylie Jenner nemrég lett a világ legfiatalabb dollármilliárdosa, részben a 2015-ben alapított kozmetikai cégének köszönhetően. Cége 51%-át a napokban eladta az amerikai kozmetikumgyártó Coty-nak, kerek 600 millió dollárért. Ez forintba átszámolva jelenlegi árfolyamon pontosan 180 936 000 000 forint, vagyis száznyolcvan milliárd és kilencszázharminchat millió forint.

Már az is egészen hihetetlennek tűnt, hogy valaki dollármilliárdos lehet az Instagramból – Jenner ugyanis vagyonának nagyrészét nem is a kozmetikumokból, hanem instagramos hirdetésekből szedte össze, de évekkel ezelőtt még azzal sem számoltak volna feltétlenül sokan, hogy egy instasztár ilyen embertelen összeget kérhet, sőt kaphat is a cége egy részéért, ami még csak nem is maga gyártja a sminkcuccokat, hanem gyártatja egy másik céggel.

De mindez most valóban megtörtént, Kylie Jenner tényleg kapott 600 millió amerikai dollárt, vagyis több mint 180 milliárd forintnak megfelelő összeget, amiből egészen hihetetlen mennyiségű és hasonlóan csodás dolgot lehet vásárolni.

Meg is mutatjuk gyorsan, hogy mi minden jönne még ki ebből a 180 milliárd forintból.

(Még mielőtt: kerekítettünk, és a teljes összeg végéről azt a jelentéktelen kis 936 milliót lecsíptük.)

Lehetne belőle venni 600 millió zacskó gumicukrot.

Vagy több mint 27 millió darab felfújható unikornis-jelmezt.

Esetleg 36 millió rózsaszín, láma formájú porolót.

De ebből az összegből 97 milliószor nézhetnénk meg a Jégvarázs második részét is a moziban.

És 12 millió kislány karácsonyát tehetnénk egyszerre haszontalanná és boldoggá ezzel a barna gyurmát kakiló játékkutyával.

Kijön belőle 4 444 444 darab kávés végbéltisztító,

amit Gwyneth Paltrow gazdag háziasszonyokat célzó oldalán, a Goopon lehet megvásárolni.

Esetleg lehetne venni belőle több mint 22 millió darab auravédő spray-t is,

szintén Paltrow ajánlásával.

Vehetnénk belőle kétmillió darab játék lamborghinit,

azt a típust, amibe bele is ülhetnek a gyerekek. Persze nem pont olyat, amilyen Jenner lányának, Stormi Websternek is van, mert az övé teljesen egyedi.

És összesen 1 714 285 darabot vehetnénk Kylie Jenner karácsonyi sminkkollekciós csomagjából.

Amennyiben mindenképpen maradnánk a sminkcuccoknál.

