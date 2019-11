Tóth Vera üzent a negatív kommentelőknek: Bekaphatjátok!

Tóth Vera és a negatív kommentelők háborúja folytatódott. Legutóbb az énekesnő büszkén megosztotta Instagram-oldalán, hogy egy ismert autómárka nagykövete lett, majd másnap – szerinte emiatt – valaki össze is karcolta az új járgányát.

Most egy hosszabb posztban elmélkedett azokról, akiknek semmi sem jó, osszon meg bármit is a privát életéből a közösségi médiában:

– írta, ezt követően a Akkezdet Phiaiból ismert Saiid soraival folytatta a posztot, végül lényegre törően zárta le az egészet. Annyit rejtett el a hashtagek közé, hogy

#bekaphatjátok

Azóta testvére, Tóth Gabi is kommentelt a poszt alá:

Ilyen az amikor az emberre elkezdenek irigyek lenni! Eddig a cuki duci lány voltál aki mögé el lehetett bújni szuperül tudtak vele azonosulni .. most már nem tud mit kezdeni a nem szingli nem dagi nem naiv erős éneddel ezért érzed, hogy hirtelen sokan “ellened fordultak” sose kaptál ennyi támadást… ezek az emberek nem veled voltak hanem igazán csak öncsatolásnak használtak hogy “ha a tothvera lehet dagi akkor en is es kurvajo” elmúltak ezek az idők .. most jön a neheze… amióta Gáborral vagyok , eljegyzett, babát várunk, azóta hát nem akarom részletezni mennyi ember fordult ellenünk! De sokkal több a jó ember itt is, nálunk is , és szépen elkopnak a savanyú kesergők,így több hely jut a jóknak! Hajrá tesó!❤️