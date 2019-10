Rihanna lassított felvételes melldörzsöléssel árul sminket

Tudja, hogyan kell eladni.

A Kardashianok már rég bizonyították, hogy az Instagramon a testükkel is el tudnak adni sminkcuccokat, Rihanna pedig hasonló stratégiát szokott bevetni a saját termékeivel. Most viszont talán kimaxolta a műfajt azzal, hogy csillámos sminktermékét úgy promózta, hogy posztolt egy videót, amiben lassított felvételen dörzsöli rá a melleire. Végül is minek milliókat költeni egy csicsás reklámfilmre, ha simán a kertjében másodpercek alatt kész egy ilyen videó, és sokkal jobban megragadja az emberek figyelmét?

Kiemelt kép: Roy Rochlin/Getty Images