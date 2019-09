Ha nem is mennyiségben, de minőségben. Összeszedtük a gála legjobb ruháit.

Évről-évre egyre izgalmasabban öltöznek a férfiak is a díjátadókon, és bár idén is a legtöbben az unalmas fekete szmokingot választották fehér inggel, szerencsére azért ha mennyiségben nem is, idén minőségben simán lenyomták a férfiak a nőket. Számítani lehetett rá, hogy a Póz színészei fognak a legérdekesebb ruhákban pózolni, Billy Porter villantott is egy orbitális kalapot.

Viszont a mi kedvencünk a sorozat másik színésze, Ryan Jamaal Swain volt, aki izgalmas mintás öltönye mellé sminkkel is izgalmasabbá tette a szettjét. Ez alapján kevesebb férfinek kellene viszolyognia a sminkeléstől átadókon.

Szintén a Póz sorozat szállította az egyik legjobb női ruhát is. Az Amerikai Horror Story-ban is feltűnő Angelica Ross szettjén minden tökéletesen passzol egymáshoz, egyszerre giccses és visszafogott.

A Dawson és a haverok címszereplőjeként megismert James Van Der Beeknek is jót tett a Pózbeli szereplése, ugyanis bár szmokingban érkezett, a különböző árnyalatú extrém színek tökéletesen illenek egymáshoz, a cípőválasztás pedig plusz pont.

RuPaultól minden gálán sokat várunk, és ezúttal sem okozott csalódást.

Gwendoline Christie a gála alatt szentképnek öltözött, meg is szavaztuk neki az idei díjátadó legérdekesebb ruhája jelképes díját.

Ugyanakkor az HBO-s afterparty-ra átöltözött, és ezt sem lazázta el, apróságokkal téve különlegessé egy sima rózsaszín kardigánt.

A további kedvenceinket pedig galériába raktuk, kellemes lapozgatást!

14 Fotó megtekintése Emmy 2019: Idén a férfiak jobban öltöztek a nőknél Lena Headey (Fotó: Emma McIntyre/Getty Images) Még több + Griffin Matthews (Fotó: Michael Tran/FilmMagic) Még több + J. Alexander (Fotó: David Livingston/Getty Images) Még több + Andrew Howard (Fotó: Michael Tran/FilmMagic) Még több + Kate Kershaw (Fotó: Michael Tran/FilmMagic) Még több + Heidi Gardner (Fotó: Michael Tran/FilmMagic) Még több + Regina King (Fotó: Michael Tran/FilmMagic) Még több + Amy Poehler (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Még több + Steven Canals (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Még több + Julio Torres (Fotó: Phillip Faraone/WireImage) Még több + Fotó: Vanessa Bayer (Fotó: Albert L. Ortega/Getty Images) Még több + Jack Mizrahi (Fotó: Gregg DeGuire/Getty Images) Még több + Twiggy Pucci Garcon (Fotó: Gregg DeGuire/Getty Images) Még több + Aya Cash, Molly McGlynn (Fotó: Gregg DeGuire/Getty Images) Még több +

Kiemelt kép: Emma McIntyre/Getty Images