Jason Batemannél senki sem lepődött meg jobban az Emmy-díján

Tegnap megtartották a sorozatvilág legfontosabb díjátadóját, az Emmy-gálát, ahol mindenki meglepetésére Jason Bateman három Trónok harca-epizódot is kiütött a legjobb epizódrendezés díjáért, amit az Ozarkos munkájáért nyert.

A színésznél már a jelölés is meglepő volt rendezői kategóriában, de arra senki nem számított, hogy meg is nyeri a díjat. De senki nem számított kevésbé rá, mint maga Bateman. Érdemes figyelni az arcát.

Szerencsére akad olyan Twitteren, aki belassította a jelenetet, szóval íme itt van mégegyszer ugyanaz sokkal lassabban, arcmozdulattól-arcmozdulatig.

Slow motion of the greatest reaction ever to winning an award. Jason Bateman. The best. #Emmys2019 pic.twitter.com/EK5vfDfT0y

— Danonymous Man (@DanonymousMan) 2019. szeptember 23.