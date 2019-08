A férfi másodszorra perelte be a színésznőt.

Lindsay Lohant korábbi sofőrje, Edson Ricci perelte be, a férfi pedig nyert is, és a Blast azt írja, 40 ezer dollárt, vagyis közel 12 millió forintot kap majd emiatt a színésznőtől. Már ha az kifizeti neki. Mint kiderült, Ricci most Kalifornia államban perelte be Lohant, és már korábban is megtette ezt, négy évvel ezelőtt, New Yorkban. A férfi akkor is nyert.

Mint kiderült, Lohan úgy alkalmazta őt sofőrként, hogy sokáig egyáltalán nem fizetett neki.

Kiemelt kép: Robert Kamau/GC Images