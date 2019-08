Így él Dél-Koreában az influenszer.

Habár öt hónappal ezelőtt, focista vőlegényét követve Busanba, Dél-Koreába költözött Rubint Rella, nem sok időt töltött jelenlegi lakhelyén. Az elmúlt hónapokban ugyanis rengeteget utazgatott és most is kiruccantak párjával. Két napos szabadságukat Jeju Islanden töltötték, ahonnan az influenszer egy elég jól sikerült fürdőruhás fotót is megosztott.

Az élet jobb bikiniben

– írta posztjában Rubint Rella.

