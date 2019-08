Ashley Graham gyereket vár

A plus-size modell Instagramon jelentette be a hírt.

Ashley Graham plus size modell és filmes férje, Justin Ervin Instagram-videón jelentették be, hogy úton van első gyerekük. A videóban először csak arról beszélnek közeliben, hogy valamit el akarnak mondani, aztán amikor a kamera távolabb kerül, akkor már látszik Graham terheshasa is. Graham és Ervin egyébként kilenc éve házas.

Kiemelt kép: Tim Mosenfelder/Getty Images