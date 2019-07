Önként jelentkezett a rendőrségen a vizelettel vandálkodó nő

Korábban mi is megírtuk, hogy Pennsylvania államban, a Pittsburgh közelében fekvő West Mifflin Wallmartjában egy nő szándékosan a burgonyákra vizelt. A nőt nagy erőkkel kereste a rendőrség, mire az elkövető váratlanul önként jelentkezett.

A West Mifflin rendőrség tájékoztatása szerint a nőt Grace Brownnak hívják és nagy valószínűséggel alkoholos befolyásoltság alatt állt az eset idején.

NEW: Police say Grace Brown will be charged with Criminal Mischief, Open Lewdness, Disorderly Conduct and Public Drunkenness for urinating on potatoes inside the West Mifflin Walmart #WTAE pic.twitter.com/qOvA2RgboI

— Marcie Cipriani (@MCipriani_WTAE) July 30, 2019