Az Annabelle-baba kevésbé ijesztő, mint ez a Timothée Chalamet-báb

Jimmy Fallonék az eBayen találtak rá az ijesztő figurára, meg is vették.

Jimmy Fallon műsorában volt egy elég szürreális szegmens, ugyanis a műsorvezető megmutatta, mire akadtak az eBayt böngészgetve – amit mi már egy hónappal korábban észrevettünk:

találtak egy nagyon rémisztő Timothée Chalamet-bábot, amit 125 ezer dollárért, azaz csaknem 35 millió forintért árultak.

Fallon aztán felfedte, hogy a babát nem sikerült eladnia a hirdetőnek az aukciós oldalon, de máshol igen, sőt ismeri a vevőt is. Ugyanis ők vették meg, igaz, nem ugyanazon az áron, amelyiken hirdetve volt. Mindegy is, ez semmit nem von le abból, hogy a báb rémisztő, Fallon pedig szórakoztatta is a közönséget vele.

Előbb francia akcentussal beszéltette a bábot, de igazából nem nagyon nevettek ezen az emberek, mert inkább azon szörnyülködtek, mennyire rémisztő a figura:

Itt az Annabelle-baba, ha nem lenne világos:

Kiemelt kép: YouTube