Távolságtartási végzést szerzett Channing Tatum a nő ellen, aki 10 napra beköltözött hozzá

Több, mint egy hetet töltött a sztár tudta nélkül nála.

Egy nő még júniusban tört be Channing Tatumhoz, és tíz napot töltött a színész otthonában, amíg az nem volt éppen otthon.

A nőt Tatum asszisztense fedezte fel, majd értesítette a rendőrséget, akik letartóztatták. A nő azzal védekezett, hogy találkozott már a színésszel és beszéltek is, ezt a részét pedig elismerte Tatum is, azt már nem, hogy zenén keresztül kommunikált a nővel, mint ahogy azt állította a betörő. A bírósági határozat értelmében a nő nem mehet Tatum, a volt felesége, Jenna Dewan, továbbá közös gyerekük, Everly közelébe öt évig. Egészen pontosan 100 yard a távolság, amit tartania kell, ami nagyjából 91 méter. A határozat nem vonatkozik egyébként a sztár mostani barátnőjére, a popsztár Jessie J-re, számol be róla a TMZ.

Kiemelt kép: Bennett Raglin/Getty Images, WSJ. Magazine Innovators Awards