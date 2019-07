Neil deGrasse Tyson kiakadt a Jégvarázs 2 poszterén, mert tudományosan pontatlan

Neil deGrasse Tyson amerikai asztrofizikus a világ egyik leghíresebb tudományos koponyája, Cosmos című műsorának is köszönhetően, ugyanakkor hobbija mellette, hogy Twitteren filmeken szőrözik, hogy tudományosan nem pontosak, ami miatt rendszeresen ki is szokták figurázni követői. Most Twitteren éppen a Jégvarázs 2 kedvcsináló poszterébe kötött bele, mert a tudományosan nem akkurátus a hópehely a kezéből jeget lövő hercegnőről szóló fantasy rajzfilm promóciós anyagában.

Dear @Disney, You got it right the first time. Water crystals have hexagonal “six-fold” symmetry.

You still have a few months to fix your #Frozen2 Movie Poster, unless the sequel takes place in another universe, where water crystalizes to different laws of physics. pic.twitter.com/eb2oILhim0

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 2019. július 22.