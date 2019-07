Fogával tartotta a levegőben a 23 éves magyar lány az America’s Got Talent zsűritagját

Idén is volt magyar induló az amerikai tehetségkutatóban.

Idén is volt magyar versenyző az America’s Got Talentben, a 23 éves Antal Loretta, aki olasz párjával mutatott be hajmeresztő mutatványokat a tehetségkutatóban. Például a fogával tartotta meg Howie Mandelt, a műsor egyik zsűritagját a levegőben.

A lányt a Fókusz kereste meg, akiknek elmondta, hogy a műsor másik zsűritagja, Simon Cowell felkereste őket a produkciójuk után, hogy személyesen is gratuláljon nekik. Ugyanakkor csak az első válogatón jutottak tovább, utána sajnos véget ért számukra a verseny. A páros egyébként fellépett már a Cirque du Soleil-ben is. Íme a Fókusz teljes riportja:

