YouTube-videósból annyi mém nem született, mint Elek Zoltánból

A Videó Infó 1 YouTube-csatorna hamarosan eléri a 100 000 feliratkozót, ami egy egészen nagy mérföldkő lesz, tekintve, hogy a készítő, Elek Zoltán gyorsan robbant be a netes kultúrába, ám videói nem feltétlenül minőségükkel támadják be a nézőközönséget. De majdnem mindegyikben akad egy vagy több olyan pillanat, ami azonnal mémmé válik – ebből mutatunk most egy jó nagy gyűjtést. Merthogy kevés dolog mozgatja meg ennyire a magyar Coubot.

Disclaimer: Elek Zoltán jelenleg a magyar YouTube legizgalmasabb alakja, korábban már írtunk róla hosszabban, aki nézettségben most már a legtöbben követett influenszereknek is odavág. És nagyon úgy tűnik, mindez nem fog egyhamar kipörögni a platformról, mert (ahogy követői nevezik) a Mester nemrég stúdiót épített a videózáshoz, így a házban felvett főzős-, kicsomagolós- és terméktesztelős videók új helyre költöznek majd. De a csatorna igazi esszenciáját mégis a készítője adja, aki egyelőre képtelen olyan videót készíteni, amitől ne robbanna fel azonnal a YouTube kommentszekciója. Ráadásul Elek Zoltánt nem igazán ismerjük: nem tudunk róla különösebben semmit, így az érdeklődési faktor igen magas a nézők részéről. Már a videók alatti hozzászólások is Pulitzer-díjért kiáltanak némely esetben, de aki kicsit jobban benne van a netkultúra bizonyos szegmenseiben, az gyaníthatóan ismeri a Coubot, ami pár másodperces videók megalkotására való – akár YouTube-videók kivágott jeleneteiből alkotva valami egészen zseniálisat. A magyar közösség meglehetősen aktív a platformon, de még inkább kreatív, és bizony a Videó Infó 1 ott is végigsöpört mindenen, hogy aztán ugyanilyen gyorsasággal előre kerüljön a legjobb Coubok listáján. A mémek folyamatosan születnek, és lassan azt mondhatjuk: ez már olyasvalami, amit egy legyintéssel nem lehet megoldani. Mutatjuk is a legjobbakat! Szemkontaktus A Csernobil találkozik Elek Zoltánnal Panírozás a Queennel Trónok harca-mém 30 ezer kattintással Megint szemkontaktus, pazar zeneválasztással A tömlős sajt mint gránát A YouTube terminátora Természetfilm a munkásságáról Fülhádé kamera Messze az egyik legjobban eltalált ez a Thriller-mém A titanicosat talán semmi nem fogja überelni Nehezen tesszük túl magunkat a Rocky-mémen Szívet küld a nézőknek Egy sima táskacipzárból is mém lesz Németh Szilárd oldalán Késfenésből sosem elég A Ponyvaregény sem úszta meg 2018 nyarának slágere A leggonoszabb A Stranger Tingsbe is bekerült A magyar politika és a Google Fordító Nem így emlékszel a Pindúr pandúrokra Azon ugyanakkor érdemes elgondolkodni, mennyire jó az, hogy Elek Zoltán szinte csak ironikus, szarkasztikus kommenteket kap a videói alá. Azzal valószínűleg mindenki tisztában van, hogy ezek a tartalmak inkább viccesek, és nagyobb százalékban a szerkesztésből adódó bakik keltik a folyamatos nézettséget. Aztán sokan lehetnek azok is, akik idő közben megszerették Elek Zoltánt, mert totális ellentéte a mai influenszerpiacon látott tartalomgyártóknak: nem a tökéletességet mutatja be, nem akar másnak látszani, mint aki valójában. De azért van veszély a dologban, mert a folyamatos támogató hozzászólásokat ő komolyan is veheti, annál nagyobb csalódás pedig nem lesz, mikor valaki elmagyarázza majd neki, hogy főként azért szoktak rá videói nézésre az emberek, mert nevettek rajta, illetve azon, hogy esetlenül fedezi fel az internet világát.

Te miért nézed Elek Zoltán videóit?

