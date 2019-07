Diana volt titkára szerint Meghan Markle borzasztóan viselkedik

Diana hercegné egykori személyzeti vezetője szerint ügyesebben is kezelhetné, hogy az adófizetők pénzéből él.

Patrick Jephson valaha a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diana hercegné személyzeti vezetője volt, úgyhogy tud egyet s mást arról, hogyan kellene viselkednie valakinek, aki a brit királyi család tagja. Szerinte Meghan Markle a britek utolsó idegszálain táncol a viselkedésével, főleg akkor, ha úgy kezeli őket, ahogyan Wimbledonban tette, amikor nem engedte, hogy fotózzák, és elbarikádozta magát a beosztottaival.

Mi is megírtuk már, hogy készültek ugyan Meghanról fotók, de a testőrei közölték több emberrel is, hogy a hercegnéről tilos képet lőni. Az egyik beszámolója alapján Meghan testőre a vállára tette a kezét, miközben fotózni próbált, és közölte vele, hogy a hercegnéről nem készülhetnek fotók, mivel privátban van jelen a nyilvános eseményen, amit 12 ezer ember nézett, és amúgy is 200 profi fotós jelenlétében rendeztek. A brit közvélemény egy része emiatt teljesen ki is akadt, Piers Morgan például odáig ment, hogy ha nem tetszik az előkelőségnek a nyilvánosság, akkor menjen haza Amerikába.

Jephsonnak is hasonló a véleménye, bár nem ilyen markánsan fogalmazta meg a Mirrornak: szerinte Meghannek nem kéne ennyire elzárnia magát a nyilvánosságtól akkor sem, ha magánemberként jelenik meg egy eseményen – Diana például mindig engedte, hogy fotók készüljenek róla, és a közönség közé ült, nem pedig elszeparálva tőlük. Ezzel jelezte, hogy magánemberként van jelen, és nem hivatalos okokból, de tudta, hogy ez is azzal jár: képek fognak készülni róla.

Valahol érthető a britek felháborodása egyébként, hiszen Meghan és családja is az adófizetők pénzéből él, de könnyen lehet, hogy Meghannek csak hozzá kell szoknia az új szerephez, amit a brit királyi családban játszik.