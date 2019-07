Nyári Dia családi fotóját akár mi is kiraknánk a falra bekeretezve

Feladta a leckét nyaralós családi fotók terén.

A nyár az az időszak, amikor elárasztják a hírességek az Instagramot külföldi nyaralásukon készült fotókkal, amiből ki se látni a nyár közepén, éppen ezért különösen tudjuk értékelni az olyan fotókat, mint amit most posztolt Nyári Dia. A Barátok közt sztárja Horvátországban nyaralt családjával, egy közös fotójuk pedig akár festmény is lehetne, de dekorációként is el tudjuk képzelni bárhol bekeretezve, olyan ügyesen elkapott – vagy éppen megkomponált pillanat.

Kiemelt kép: Instagram /@nyaridia