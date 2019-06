Liptai Claudia hat óra alatt több mint ötezer új Instagram-követőt szerzett férjének

Özönlenek az emberek Pataki Ádám oldalára.

Liptai Claudia hat órával ezelőtt posztolt egy fotót férjéről, Pataki Ádámról, megkérve a követőit, hogy kövessék be az ő oldalát is, hogy elérje a tízezer követőt. Ugyanis akkor már csak kilenc ember hiányzott a szép kerek számhoz.

Most, hat órával később meglett nem csak az a hiányzó kilenc, de a cikk írásának pillanatában – este fél 10 – már a tizenötezret is, a szám pedig rohamosan nő folyamatosan. Egészen ritka ekkora számú növekedés, különösen annak fényében, hogy Liptai egyébként rengetegszer pózol saját Instagramján a férjével és gyakran jelölte már meg korábbi posztjaiban is, de valamiért csak most özönlenek tömegesen az emberek. Talán a posztban említett szülinaphoz lehet köze.

Kiemelt kép: Instagram/@liptaiclaudia