De hol az igazi Melania Trump, ha ez a nő az elnök mellett csak egy hasonmás?

2017 után most újra feléledtek az összeesküvés-elméletek, miszerint Melania Trumpnak van egy dublőre, aki helyettesíti őt nyilvános eseményeken. A Fehér Ház tagad, a twitterezők viszont tartják magukat azon állásponthoz, hogy Donald Trump mellett ez a napszemüveges nő nem Melania Trump.

A hétvégén viszonylag sok twitteres poszt alatt volt olvasható a #FakeMelania, vagyis a KamuMelania hashtag, vagyis két év után ismét beindult az a közkedvelt összeesküvés-elmélet, miszerint a 48 éves Melania Trumpnak van egy hasonmása, aki néha helyettesíti őt Donald Trump mellett – például fotózásokon, vagy akármilyen eseményen.

Az első ilyen teória akkor kezdett el terjedni, amikor 2017 októberében Donald Trump mellett a first lady napszemüvegben állt. Az erről készült videót egy Joe Vargas nevű férfi osztotta meg Twitteren, aki akkor azt írta:

Ez nem Melania. Hihetetlen, hogy ilyen messzire mentek és azt hiszik, elhisszük majd, hogy őt látjuk a tévében.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — The Don of CBD (@JoeVargas) 2017. október 18.

A CNN a témában akkor megkereste a Fehér Házat, Melania Trump szóvivője, Stephanie Grisham pedig csak annyit reagált, hogy nevetséges a feltevés, miszerint egy másik nővel helyettesítik a first lady-t.

Vargas posztját ennek ellenére rengetegen lájkolták és osztották meg, nagy részük nyilván viccből értett egyet a teóriával, miszerint a first lady néha a hasonmását küldi el maga helyett, ha épp nincs kedve ácsorogni, de sokan felültek a hívő vonatra – nekik is köszönhető, hogy a kamu Melania Trumpról szóló összeesküvés-elmélet ismét feléledt. Először 2018 nyarán, miután a first lady valóban több hónapig nem jelent meg a nyilvánosság előtt. A Fehér Ház hivatalos közleménye szerint Melania Trumpot akkoriban veseproblémáival kezelték, a pletykák szerint azonban ez csak egy kifogás volt arra, hogy visszaköltözzön fiával New Yorkba, vagy hogy elmenjen plasztikai sebészhez.

Ezt követően most március 8-én jelentek meg Twitteren az újabb FakeMelania-posztok azután, hogy Donald Trump és a first lady a tornádó sújtotta Alabamába utazott, hogy leróják kegyeletüket a keresztek előtt, amiket a 23 halálos áldozat emlékére emeltek. Az összeesküvés-elméletben hívők szerint az itt készültek képeken viszont nem Melania Trump látható, csak egy rá hasonlító nő, aki nyilvánvalóan napszemüveggel próbálja takarni arcát, nehogy lebukjon.

A újra kasztingolt Melanianál nem láttam rosszabbat, amióta újra kasztingolták Viv nénit a Kaliforniába jöttemben.

– írta valaki az alábbi kép mellé.

The recasting of Melania is the worst I’ve seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — James Corscadden🇮🇪🇪🇸 (@jamescorscadden) 2019. március 9.

Egy másik twitterező pedig egy Eminem The Real Slim Shady című számának szövegét átírva poénkodott azzal, hogy az igazi Mrs. Trump álljon fel:

I’m the First Lady, yes I’m the Real Lady

All you other First Ladies are just imitating.

So won’t the real First Lady please stand up

Please stand up, please stand up? #FakeMelania pic.twitter.com/Qsqn8BR8gA — trevor beattie (@trevorbmbagency) 2019. március 9.

Az emberek még akkor sem hagyták abba a kételkedést, amikor nemcsak fotó, de már videó is felkerült Melania Trumpról. Volt aki még ezek után is azt mondta, biztos, hogy nem Melania Trump látható a felvételeken, hisz ő nem így mozog.

I’m sorry, but there’s no way that’s Melania. This woman is walking and waving without Melania’s signature stiffness. #FakeMelania is REAL, people. https://t.co/fZUNauN0Ji — The Marvelous Ms. Mazor-Garfinkle (@msmarfinkle) 2019. március 9.

De akkor ki ez a nő? Vagy több dublőre is van? És ezek a nők mind ugyanolyan magasak, ugyanolyan testalkatuk van, ugyanaz a fodrász készíti a hajukat? És hol van ilyenkor Melania Trump? Otthon fekszik a kanapén és sorozatokat néz? Utóbbi mondjuk egészen hihető is lenne, de nyilván valószínűbb, hogy nincs dublőre, egyszerűen csak annyira szereti a nagy napszemüvegeket, amennyire az emberek szeretnek konspirálni.

Pláne, mert nem Melania Trump az első, akit azzal vádolnak, hogy dublőrt használ. Évekkel ezelőtt Hillary Clintonról kezdtek el hasonlókat írni, sőt még azt is, hogy egy hologram helyettesítette őt, miután tüdőgyulladása miatt rosszul lett egy eseményen. 2018-ban pedig Meghan Markle-ről kezdte el valaki azt terjeszteni, hogy valójában egy robot, mindezt pedig egy csodálatosan béna videóval próbálta bizonyítani.

WHY IS MEGHAN MARKLE LOOKING LIKE A ROBOT?!

Someone tell me this is not real 😭🙀🤯😰WTF I’m actually scared… full chills, what on EARTH IS THIS pic.twitter.com/OXuf3WNTGL — Kendall Rae💫 (@KendallRaeOnYT) 2018. június 11.

