Keira Knightley eljátszotta a Despacitót a fogán, be lehet zárni az internetet

Már decemberben megcsodálhattuk Keira Knightley isteni tehetségét, ahogy a fogával zenél, de a csúcsot most sikerült elérni.

A brit színésznő Jimmy Fallon vendége volt, aki nyilván szintén látni akarta, hogy mégis milyen az, amikor valaki a fogsorával ad elő popszámokat, ezért arra kérte Knightley-t, hogy játssza el a Despacitót, és persze hogy ezt is tudja:

Keira Knightley performs “Despacito” using her teeth as a keyboard 🎹 #FallonTonight pic.twitter.com/oeWi2edPNQ

— Fallon Tonight (@FallonTonight) March 13, 2019