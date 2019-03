Az idegösszeomlásból talpra álló Selena Gomez egy hete debütált új dalával, az I Can’t Get Enough-val és most megérkezett hozzá a videóklip is. Nem hosszú, nem is túl mozgalmas és egy 30 évvel ezelőtti film jutott róla az eszünkbe.

Selena Gomez és zenésztársai akár az 1989-es Drágám, a kölykök összementek! című filmben is szerepelhettek volna, akkora méretkülönbség volt köztük és a klip központi elemét adó franciaágy között.

