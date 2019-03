Mark Hamill Han Solós fotójától a világbéke is beköszönt

Mark Hamill elég nagy Twitter-guru, alapvetően jól és viccesen használja a közösségi média nyújtotta lehetőségeket. Valami ilyesmi történt most is, miután Star Wars-napot tartott, és kitett egy lájkvadász képet. Azt látjuk, hogy Hamill és Harrison Ford egymás nyakába borulnak.

A kép egyébként 2018-ban készült, mikor előbbi színész csillagot kapott a Hollywood sétányon. Ehhez annyit fűzött hozzá a Luke Skywalker karakterével világhírnévre szert tevő Hamill:

— írja a színész, mert ugye a két karakter pont elkerülte egymást a Star Wars hetedik epizódjában, a nyolcadikban Ford pedig már nem szerepelt. Mindenesetre az internet szeme most könnybe lábadt, a világbéke pedig soha nem látott méreteket öltött.

What a Han/Luke reunion might have been like… pic.twitter.com/E6LXnWAwhe

