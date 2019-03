Jason Priestley-nek napokba telt, mire felfogta Luke Perry elvesztését

Már három nap eltelt Luke Perry halála óta, de a Beverly Hills 90210 szereplői közül egyedül Shannen Doherty emlékezett meg róla. Most a sorozat másik főszereplője, Jason Priestley is megosztotta az érzéseit.

Beletelt néhány napba, mire kitaláltam, hogyan írjam ezt meg… Luke Perry 29 évig volt a barátom és egy igazán különleges ember volt. Olyan csillag, akinek vakító volt a fénye, ami túl hamar kialudt… ezért van az, hogy nekem és a többieknek most annyira fáj… Ha szerencséd volt és te is ismerted, vagy valaha kereszteztétek egymás útját, akkor tudom, hogy te is éppen annyira szomorú vagy… a gyertya, ami kétszer fényesebben, de fele annyi ideig égett… jó éjt édes herceg