Így emlékeznek kollégái az elhunyt Luke Perry-re

Luke Perry a Beverly Hills 90210 színésze hétfőn reggel, 52 éves korában halt meg, napokkal azután, hogy sztrókot kapott.

Sorozatbéli kollégái közül egyelőre csak Ian Ziering reagált halála hírére:

A post shared by Ian Ziering (@ianziering) on Mar 4, 2019 at 10:31am PST



Kortársai, pontosabban a 80-as és 90-es évek színészei közül is többen megemlékeztek egy-egy rövidebb posztban a színészről.

Molly Rongwald azt írta:

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry

Patricia Arquette így emlékezett:

Luke Perry – Irreplaceable beautiful and kind human being, incredible friend, generous actor and adoring father to Jack and Sophie and loving partner to Madison we are all heartbroken. You are the love and you are the light. pic.twitter.com/X3ycTvmXsb

Jon Cryer így fogalmazott:

Such a lovely guy. With a wonderful sense of humor about fame and the pitfalls of Showbiz. This is just awful. #RIPLukePerry https://t.co/MtIviZC8uv

Alyssa Milano a következőt írta:

I don’t understand how he’s gone.

His soul always shined so bright. His smile. His talent. His kindness. He was always the coolest person in the room.

Rest with the angels, sweet Luke. I will never forget you. pic.twitter.com/17AzJD491m

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 4, 2019