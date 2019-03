Jordyn Woods tagadja, hogy lefeküdt volna Khloé Kardashian gyerekéne apjával

Kijött Jada Pinkett Smith beszélgetős Facebook műsorának, a Red Table Talknak az új epizódja, amiben először beszélt nyilvánosan Jordyn Woods arról, hogy állítólag vele csalta meg Tristan Thompson kosaras Khloé Kardashiant.

A legérdekesebb dolog, amit Woods mond az interjú során, hogy nem történt szex közte és Thompson között, mindössze egy részeg szájrapuszi, a pletykákkal ellentétben.

Szerinte a legnagyobb hibát azzal követte el, hogy elment egyáltalán Thompson házibulijába, ahol az eset történt. Azt állítja, hogy nem az ő hibája, hogy Khloé szétment gyereke apjával. Kardashian viszont ezt másként gondolja, az interjú után rögtön Twitterre is pattant, hogy reagáljon.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up!

— Khloé (@khloekardashian) 2019. március 1.